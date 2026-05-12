Salamanca viaja a Canadá para reforzar su potencial turístico

En el marco de su proceso de internacionalización, Salamanca está presente esta semana en las jornadas directas de apoyo a la comercialización del turismo español en el mercado canadiense. El encuentro, que se celebra en Montreal del 11 al 14 de mayo, ha sido convocado por Turespaña a través de la Consejería de Turismo en Canadá.

Esta acción promocional busca posicionar la marca Salamanca en un mercado que destaca por su elevada capacidad económica y un gasto medio por turista superior a la media, perfil que, tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, encaja estratégicamente con la oferta de calidad que ofrece la capital salmantina.

Así, la delegación salmantina desarrolla durante estos días una intensa agenda de trabajo para maximizar el contacto con los principales prescriptores del país norteamericano. Tras una sesión de apertura a cargo de la Oficina Española de Turismo en Canadá, Salamanca ha realizado presentaciones directas ante profesionales clave para mostrar su oferta. Además, durante las jornadas del 12 y 13 de mayo, se suceden encuentros de trabajo individuales con agentes de viajes y operadores turísticos, "que permiten cerrar acuerdos de comercialización y adaptar el producto local a las demandas específicas del viajero canadiense".

En este evento, la capital del Tormes ha contado con espacios exclusivos para exponer sus tres reclamos fundamentales: el turismo idiomático, el turismo patrimonial y la creación de experiencias exclusivas.