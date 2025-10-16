Salamanca visibiliza a las mujeres de su historia con nuevas visitas guiadas

La iniciativa turística y cultural 'Salamanca con voz de mujer' regresa la próxima semana con dos nuevas visitas guiadas los días 20 y 21 de octubre. Esta propuesta, impulsada por la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento en colaboración con Turismo de Salamanca, busca dar visibilidad a las mujeres que marcaron la historia de la ciudad.

A través de un recorrido por el casco histórico y los exteriores de monumentos emblemáticos, los participantes podrán conocer la vida y contribuciones de figuras femeninas que dejaron una huella imborrable en la historia de Salamanca. El itinerario pone en valor su papel en ámbitos como la cultura, la religión, la literatura o la vida social, dentro de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y protagonista de grandes episodios de la historia de España.

Las visitas, gratuitas y con una duración aproximada de 90 minutos, tienen un aforo limitado a 30 personas. Todas las rutas parten desde la Plaza Mayor a las 16:30 horas.

Además de las fechas de octubre, el calendario de la actividad se extenderá también a los días 5, 6, 17 y 18 de noviembre, así como 10, 11, 15 y 16 de diciembre.

Con esta iniciativa, Salamanca propone una mirada distinta a su patrimonio, reconociendo el legado de mujeres que fueron protagonistas en su tiempo y que hoy siguen formando parte esencial de la identidad de la ciudad.