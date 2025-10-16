Salamanca visibiliza a las mujeres de su historia con nuevas visitas guiadas
Las visitas guiadas, con inicio en la Plaza Mayor, ofrecen una mirada distinta al patrimonio salmantino desde la perspectiva de género
La iniciativa turística y cultural 'Salamanca con voz de mujer' regresa la próxima semana con dos nuevas visitas guiadas los días 20 y 21 de octubre. Esta propuesta, impulsada por la Escuela Municipal de Igualdad del Ayuntamiento en colaboración con Turismo de Salamanca, busca dar visibilidad a las mujeres que marcaron la historia de la ciudad.
A través de un recorrido por el casco histórico y los exteriores de monumentos emblemáticos, los participantes podrán conocer la vida y contribuciones de figuras femeninas que dejaron una huella imborrable en la historia de Salamanca. El itinerario pone en valor su papel en ámbitos como la cultura, la religión, la literatura o la vida social, dentro de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad y protagonista de grandes episodios de la historia de España.
Las visitas, gratuitas y con una duración aproximada de 90 minutos, tienen un aforo limitado a 30 personas. Todas las rutas parten desde la Plaza Mayor a las 16:30 horas.
Además de las fechas de octubre, el calendario de la actividad se extenderá también a los días 5, 6, 17 y 18 de noviembre, así como 10, 11, 15 y 16 de diciembre.
Con esta iniciativa, Salamanca propone una mirada distinta a su patrimonio, reconociendo el legado de mujeres que fueron protagonistas en su tiempo y que hoy siguen formando parte esencial de la identidad de la ciudad.
También te puede interesar
Lo último