Salamanca se viste de rosa el 19 de octubre en la XI Marcha Contra el Cáncer

El próximo domingo 19 de octubre, a las 10:30 horas, las calles de Salamanca se llenarán de solidaridad con la celebración de la XI edición de la Marcha Contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la ciudad. La marcha partirá desde la iglesia del Arrabal y concluirá en la Plaza Mayor, tras recorrer 6 kilómetros de un itinerario totalmente accesible y abierto a la participación de toda la ciudadanía.

En la presentación de la marcha, celebrada en el Ayuntamiento de Salamanca, el presidente de la AECC en la provincia, Ángel Losada, recordó que esta iniciativa comenzó en 2015 con el objetivo de unir a la ciudad en torno a la prevención, concienciación y apoyo a pacientes con cáncer:“Empezamos con ilusión y hoy, once ediciones después, podemos decir que esta marcha tenía y tiene todo el sentido. Nos alegra ver cómo crece cada año. Sin embargo, también somos conscientes de que desde entonces el contexto ha cambiado profundamente: social, económico, institucional… Vivimos tiempos de transformación y esto exige nuevas respuestas.”

Inscripciones, recorrido y actividades

La XI Marcha Contra el Cáncer contará con animación musical en la salida y un concierto de la banda salmantina La Duda Ofende en la Plaza Mayor. Habrá un espacio reservado para personas en silla de ruedas y un intérprete de lengua de signos de la Asociación ASPAS.

La inscripción cuesta 8 euros e incluye camiseta. Puede realizarse presencialmente en El Corte Inglés (del 9 al 18 de octubre, de 10:30 a 13:30 h y de 17:00 a 20:00 h), el mismo día en la zona de salida, o bien mediante código QR disponible en los carteles oficiales y web de la AECC.

Además, regresa el pincho solidario, organizado por la Asociación de Hostelería de Salamanca, con la participación de numerosos establecimientos de la ciudad.

Durante su intervención, Losada destacó el papel que juega Salamanca como referente en la lucha contra el cáncer: “Salamanca cuenta con un ecosistema de innovación que no es casual. Aquí conviven investigadores, clínicos, instituciones, asociaciones y ciudadanía que comparten principios comunes y trabajan de forma coordinada. Es por eso que el World Cancer Research Day se ha celebrado este año en Salamanca.”

El presidente insistió en que esta ciudad se está posicionando como modelo de sociedad en la lucha contra el cáncer:“El modelo que necesitamos para afrontar este reto se basa en la cooperación. Y eso es justamente lo que estamos construyendo en Salamanca. Aquí no sobra nadie. Cualquier entidad que quiera sumarse es un aliado natural.”

Más de 1.200 personas atendidas y 5.000 sesiones de apoyo

Losada ofreció datos sobre el impacto real del trabajo de la AECC en la provincia. En lo que va de año, se han atendido a más de 1.200 pacientes en Salamanca, con más de 5.000 sesiones de apoyo psicológico, muchas de ellas desde el momento mismo del diagnóstico: “Nuestro compromiso es claro: que nadie que reciba un diagnóstico de cáncer se sienta solo, ni perdido. Queremos que esa incertidumbre se convierta en orientación, y que el cáncer no signifique renunciar a la vida.”

Además, subrayó el papel del equipo humano que forma la organización:“Tenemos un equipo profesional de 12 personas, que junto a cientos de voluntarios, logran un impacto que va mucho más allá de lo visible. Gracias al apoyo institucional, social y económico, cada aportación, por pequeña que parezca, se convierte en algo único.”

Prevención, para salvar vidas

Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 30% y el 50% de los casos de cáncer se podrían prevenir adoptando hábitos de vida saludable. El sedentarismo, el tabaco, el alcohol y la mala alimentación son factores de riesgo clave.

Losada lo resume así:“Si habéis visto nuestra campaña por el Día del Cáncer de Mama, decimos que nos lo tomamos muy a pecho. Porque esto es serio. Necesitamos realismo y compromiso. Y, sobre todo, necesitamos seguir soñando con un mañana mejor. Eso es lo que representa esta marcha.”