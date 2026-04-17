Salamanca se viste de tuna con un certamen nacional de música y cultura

Cientos de tunos se dan cita en Salamanca en el XX Certamen del Circuito Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito 2026

Si algo llama la atención de Salamanca al pasar por algunos bares del centro, son sus tunas cantando y brindando al son de la música, atrayendo la mirada de turistas y curiosos que suelen acercarse hasta el lugar para disfrutar de estos 'minieventos' improvisados.

En esta ocasión no serán únicamente las tunas de Salamanca las que protagonicen estos espectáculos, sino que otras siete formaciones de darán cita en la capital del Tormes con el XX Certamen del Circuito Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito 2026.

Con fines benéficos, todo lo destinado irá para el IBSAL de Salamanca, más en concreto a un proyecto sobre cáncer de mama, convirtiendo el evento no solo en un despliegue de historia y cultura, sino también de solidaridad para fines investigativos.

Los eventos han comenzado ya este viernes, 17 de abril, con un acto institucional en el Ayuntamiento de Salamanca que ha servido como preludio a la fiesta que vivirá Salamanca estos días, tanto por sus calles como en la Hospedería Fonseca. Como explicaron en su día la propia Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca, el fin primero es organizar este certamen nacional que cumple ya XX años al servicio de los compases de historia mostrando así los cantares de cada una de las formaciones.

Cientos de tunos se dan cita en Salamanca en el XX Certamen del Circuito Nacional de Tunas Universitarias y de Distrito 2026 | Anass Álvarez

A la convocatoria de Salamanca han acudido la Tuna Universitaria de Cuenca, la Tuna de Distrito de la Universidad de las Islas Baleares, la Tuna de la Universidad de León (masculina y femenina), la Tuna Femenina de la Universidad de León, la Tuna Universitaria de Plasencia, la Tuna Universitaria de Salamanca, la Tuna Universitaria de Santander y, por supuesto, la tuna organizadora, la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca. Además, han indicado que a la cita se han sumado comandos de otras ciudades que no participarán en el certamen pero que llenaran de vida y túnicas las calles charras.

A partir de las 19:30 horas se ha organizado un pasacalles por toda la capital del Tormes donde 300 participantes tocarán música y alegrarán a salmantinos y curiosos. Asimismo, este certamen es el arranque para que a partir del año que viene la Tuna Femenina de la Universidad de Salamanca pueda participar en este certamen.

Este sábado, 18 de abril, tendrá lugar el certamen en la Hospedería Fonseca, con entrada a cinco euros hasta completar aforo.

El alcade de Salamanca recibe a las tunas procedentes de toda España

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa indicando que "estamos contentos de que estéis aquí", además de haber recibido el respaldo de concejales como Carmen Segín y Ángel Fernández Silva, concejales de Festejos y Tradiciones, por un lado, y concejal de Cultura y Turismo, por otro, respectivamente.

Por otro lado, el propio Carbayo no se ha olvidado de mencionar el Salamanca Tech Summit celebrado en la capital del Tormes, recordando el empleo tecnológico que se ha creado en los últimos años, poniendo en valor el propio municipio y la protección nacional e internacional ganada en los últimos años. Del mismo modo, ha explicado la importancia de la música en el municipio salmantinos con la cantidad de conciertos que se realizan al año, además de los conservatorios y la Escuela Municipal de Música de Salamanca.

La Tuna Femenina de la USAL ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, con respecto a ellas, se creó en 1994 y desde entonces han llevado por toda Europa y con orgullo el escudo de la USAL, llegando el próximo mes de septiembre a cruzar el océano Atlántico hasta Perú.

El primero llegó en el XI Certamen “Ciudad de Plasencia”, celebrado los días 6 y 7, donde se alzó con el galardón a Mejor Pasacalles. Apenas dos semanas después, repitió éxito en el XIII Certamen Internacional “Ciudad de Algeciras”, los días 20 y 21, logrando el premio a la Canción Más Original, con la interpretación de “Inés, Inesita, Inés”.