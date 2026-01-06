Salamanca vive un día de Reyes gélido pero con el cielo más despejado de la región

Salamanca ha despertado este 6 de enero bajo el intenso frío que recorre toda Castilla y León, marcando una jornada de Reyes puramente invernal.

La capital salmantina ha registrado una de las temperaturas mínimas más bajas de la comunidad, alcanzando los 4 grados bajo cero durante la madrugada. Este valor sitúa a la ciudad charra en el grupo de las capitales más frías, igualando los registros de Burgos, Palencia y Segovia, y quedándose solo un grado por encima de Ávila, que lideró el desplome térmico con -5 grados.

A pesar de este inicio de jornada gélido, los datos de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que Salamanca será el punto más "cálido" de toda la región durante este festivo. Mientras que en otras provincias el mercurio apenas logrará superar la barrera de la congelación, con máximas de solo un grado en Soria y Ávila, Salamanca registrará la temperatura máxima más alta de las capitales de provincia, alcanzando los 5 grados.

Este ligero ascenso térmico es más evidente en el oeste de la comunidad, donde el frío dará una pequeña tregua en las horas centrales del día.

En lo que respecta al estado del cielo, los salmantinos disfrutarán de una situación mucho más favorable que el resto de los castellanos y leoneses. Mientras el norte y el noreste de la autonomía permanecen bajo aviso por nevadas débiles y cielos cubiertos, la previsión para el suroeste indica cielos poco nubosos.

Esta ausencia de nubosidad permitirá que el sol se deje ver en Salamanca, contrastando con el ambiente gris y las precipitaciones que marcarán el día en el Sistema Central y el tercio norte.

No obstante, la jornada no estará exenta de riesgos meteorológicos.

La AEMET mantiene la alerta por heladas generalizadas que podrán ser localmente fuertes en las zonas de montaña de la provincia. Aunque el viento del norte y noreste soplará con fuerza en otras áreas de la comunidad, en Salamanca se espera que tienda a variable al final del día, cerrando un día de Reyes soleado pero marcado por la necesidad de abrigo y la precaución ante las posibles placas de hielo en la calzada.