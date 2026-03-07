Salamanca volverá a acoger los 'Diálogos sobre el Buen Envejecer' para mayores de 60 años
Hay disponibles 90 plazas para las que se requiere inscripción
Los 'Diálogos sobre el Buen Envejecer', organizados por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia, volverán a tener una nueva edición para los mayores salmantinos con más de 60 años.
En esta ocasión, el acto que será impartido por Paula Prieto y Lizbeth de la Torre el 25 de marzo requiere de inscripción previa, totalmente gratuita.
Hay disponibles 90 plazas que se asignarán por orden de la inscripción y que se pueden realizar vía telefónica, a través del 650588663, de lunes a viernes, en horario de 10 a 14 horas, o bien a través del email unidadmemoria@upsa.es.
La actividad tendrá lugar a las 17:00 horas en el Aula de Grados de la UPSA.
