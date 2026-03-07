Salamanca volverá a acoger los 'Diálogos sobre el Buen Envejecer' para mayores de 60 años

Los 'Diálogos sobre el Buen Envejecer', organizados por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia, volverán a tener una nueva edición para los mayores salmantinos con más de 60 años.

En esta ocasión, el acto que será impartido por Paula Prieto y Lizbeth de la Torre el 25 de marzo requiere de inscripción previa, totalmente gratuita.

Hay disponibles 90 plazas que se asignarán por orden de la inscripción y que se pueden realizar vía telefónica, a través del 650588663, de lunes a viernes, en horario de 10 a 14 horas, o bien a través del email unidadmemoria@upsa.es.

La actividad tendrá lugar a las 17:00 horas en el Aula de Grados de la UPSA.