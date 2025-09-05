Salamanca volverá a alcanzar los 30 grados este fin de semana, con un ligero descenso el domingo

Las temperaturas en Salamanca experimentarán un notable ascenso durante el fin de semana, con valores que volverán a superar los 30 grados. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este aumento afectará a toda la Comunidad, pero será especialmente perceptible en el sur.

Para este viernes, se espera que los termómetros en la capital salmantina alcancen los 30 grados, una cifra que se repetirá en Palencia y Zamora. Ciudades como Valladolid llegarán a los 31 grados, mientras que en Ávila, Burgos y Soria se quedarán en los 28. En Segovia, la máxima prevista es de 29 grados.

El calor se mantendrá mañana, con una ligera subida. Se prevé que la temperatura en Salamanca alcance los 32 grados. Valladolid y Zamora serán las capitales más calurosas, con 34 grados, seguidas de Palencia y Burgos (33). No obstante, la tendencia cambiará el domingo, cuando se espera un descenso generalizado que dejará las máximas por debajo de los 30 grados.

Por otro lado, la madrugada de hoy registró temperaturas mínimas significativas, siendo el Puerto del Pico (Ávila) el punto más frío de la región con tan solo 2,4 grados. Le siguió Robleda-Cervantes (Zamora), donde los termómetros marcaron 2,8 grados.