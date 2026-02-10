'Salamanca con voz de mujer' regresa este martes con una nueva edición para visibilizar la impronta femenina en la ciudad

Recordar la generosidad de Gonzala Santana, la inteligencia de Beatriz Galindo o la valentía de Bonifacia. Es lo que propone 'Salamanca con voz de mujer', el tour que reivindicar el papel que desempeñaron algunas féminas en la historia de la ciudad y que regresa este martes, 10 de febrero, con una nueva edición.

Las visitas guiadas gratuitas también se han programado para los días 19 y 24 de febrero y 10, 19 y 25 de marzo. Todas ellas comienzan a las 16:30 horas en la Plaza Mayor de Salamanca y finalizan una hora y media -o dos horas- después en la plaza de Anaya, cerca de la Facultad de Filología, donde unas jovencísimas Charo López y Carmen Martín Gaite estudiaron.

Las mujeres protagonistas del recorrido permanecen a diferentes ámbitos, como el cultural, el social, el religioso o el histórico, pero todas ellas tienen algo en común. Además de destacar en un mundo de hombres, trascendiendo a la historia y conviertiéndose en fuente de inspiración para las generaciones futuras, tuvieron una estrecha relación con Salamanca.

Las invitaciones para realizar las visitas se pueden adquirir a través de la web https://salamancaymas.es/con-voz-de-mujer/