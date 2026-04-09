Salamanca se vuelca con el autismo en un 'día azul' en la Plaza Mayor

La Asociación Ariadna Autismo Salamanca ha celebrado este jueves 9 de abril un acto de sensibilización en la Plaza Mayor con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora cada 2 de abril. La jornada se enmarca dentro de las actividades organizadas a nivel autonómico y nacional para dar visibilidad al trastorno del espectro autista.

Durante el acto, la presidenta de la asociación, Carmen Calvo, ha señalado que el lema de este año es “Menos juicios, más apoyos” y en este sentido, ha destacado la importancia de cambiar la mirada hacia las personas con autismo: “Cuando nos encontramos con una conducta diferente o que no se ajuste a los estándares admitidos, no prejuzguemos ni recriminemos, porque no sabemos qué hay detrás. Las desregulaciones se producen siempre por algo”.

Asimismo, ha subrayado que una actitud más empática puede marcar la diferencia en el día a día: “Si en vez de juzgar y mostrar rechazo nos acercamos y preguntamos en qué podemos ayudar, habremos cambiado el día a las familias y a las personas con autismo”.

El programa de la jornada ha incluido una presentación institucional, la lectura de un manifiesto y una actuación de baile para los más pequeños, con el objetivo de motivarles y animar el ambiente.

Durante el manifiesto leído por distintas personalidades de Salamanca se ha incididio entre otras cuestiones en defender la necesidad de avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que estas personas sean visibles y cuenten con el apoyo necesario.