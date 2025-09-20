Salamanca se vuelca con el Día Mundial del Alzheimer y reconoce la labor de AFA

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha recibido este viernes en el Salón de Recepciones a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Salamanca (AFA) con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial sobre esta enfermedad, brindándole un reconocimiento por la labor que lleva a cabo desde hace 37 años en Salamanca y provincia. “Les felicito por ser referente en prevención y tratamiento y por trabajar con rigor y profesionalidad bajo el objetivo ‘Calidad con la calidez de la atención”, señaló.

Durante su intervención, la concejala de Salud Pública puso de relieve el compromiso municipal con la investigación en este campo y el apoyo que presta a enfermos y familiares a través del Proyecto Edades, que ha permitido adelantar el diagnóstico de la enfermedad entre dos y tres años y llenar un vacío existente en la detección y estimulación de pacientes con deterioro cognitivo leve y Alzheimer precoz.

Villar se refirió a la estrecha colaboración que mantiene el Consistorio salmantino con AFA participando en acciones de concienciación social no solo con motivo del Día Mundial sino a lo largo de todo el año impulsando y participando en diversas iniciativas a favor de la investigación, el diagnóstico precoz y el tratamiento cercano. Desde el ámbito municipal, los salmantinos tienen a su disposición la Unidad Municipal de Apoyo Psicosocial, en colaboración con la Universidad de Salamanca (USAL), para ofrecer una respuesta integral a las necesidades y problemas psicosociales de las personas mayores mediante una atención multidisciplinar. Asimismo, con la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), se trabaja en la Unidad de Evaluación y Detección del Deterioro Cognitivo Leve para evaluar la vulnerabilidad de las personas mayores a desarrollar esta enfermedad y poder promover el envejecimiento activo y la investigación sobre estrategias eficaces de intervención.

Por otra parte, el Consistorio salmantino, a petición de AFA, iluminará este domingo de color verde la fuente de la Puerta de Zamora para dar visibilidad a los enfermos y sus familiares y tengan el reconocimiento social que se merecen.