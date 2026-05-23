Salamanca se vuelca con María Auxiliadora por las calles de la ciudad

A las 20:00 horas de este sábado, el Colegio Salesianos de Salamanca ha presenciado un momento muy especial para todo su equipo: la procesión de María Auxiliadora, que se integra dentro de su programación de festividad en honor a su patrona, que comenzó el pasado 15 de mayo.

De esta manera, llegada la hora del comienzo de la celebración, los alumnos del colegio junto con sus profesores, vestidos con sus mejores galas, han empezado a mover el paso, que sobre los hombros de los alumnos, ha caminado hastael exterior.

Alcanzadas las calles colindantes al centro, numerosas personas esperaban con ilusión a poder ver la procesión. Entre los presentes se encontraban el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, y el concejal de Fomento, Fernando Carabias, la procesión ha comenzado en el colegio, desde el cual, el paso llevado por alumnos, ha salido hacia las calles de la localidad.

Así, este evento se integra en una programación en la que, del 15 al 24 de mayo, las personas allegadas al colegio han podido y podrán disfrutar de música, juegos, hinchables y demás actividades.