Salamanca se vuelca con las personas migrantes y organiza varias actividades por su Día Internacional

Este jueves, 18 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Migrante para resaltar las contribuciones de las personas que abandonan sus países en busca de un futuro mejor. Entidades del tercer sector en Salamanca se sumarán a la conmemoración con diversas actividades a las que invitan a participar a toda la ciudadanía.

Este martes, de 17:30 a 19:00 horas, la Fonda Veracruz acogerá una tertulia. El miércoles, de 18:00 a 19:00 horas, la plaza de los Bandos albergará un mapamundi para conocer el origen de las migraciones, mientras que el jueves, de 16:00 a 19:00 horas, la Casa de la Juventud de Garrido organizará juegos y actividades interculturales.

"Las actividades organizadas ofrecen un espacio de encuentro, para reflexionar sobre el papel de las migraciones internacionales en la construcción de una sociedad más diversa, más justa y más empática con las necesidades de los que la conforman", defienden desde la organización.