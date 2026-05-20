Salamanca se vuelca con el voluntariado en una tarde llena de solidaridad, música y actividades

La ciudad de Salamanca celebrará este sábado 23 de mayo una gran cita con la solidaridad y la participación ciudadana. La lonja de los Huertos Urbanos acogerá, desde las 18:00 horas, el primer “Encuentro Lúdico del Voluntariado”, una iniciativa enmarcada en la campaña "Latidos Solidarios".

Una jornada pensada para acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan las entidades sociales y reconocer la implicación de miles de personas voluntarias en la ciudad. El encuentro, presentado por el Concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín, reunirá a representantes de 16 entidades vinculadas al voluntariado para fomentar la participación de los jóvenes.

Durante toda la tarde, quienes se acerquen a los Huertos Urbanos podrán conocer de primera mano proyectos solidarios, participar en actividades dinámicas y escuchar testimonios reales de personas voluntarias que colaboran activamente en diferentes causas sociales.

La programación comenzará a las 18:00 horas con “El photocall de la solidaridad” y la actuación musical de Andrés Grande DJ. Posteriormente, a las 18:15 horas, se celebrará un taller medioambiental, seguido a las 18:30 horas de un juego online sobre voluntariado. A las 18:45 horas se abrirá el “Rincón del Aperitivo”, y finalmente, a las 19:30 horas, podrán disfrutar de un espectáculo de magia y humor a cargo de Mago Barru.

Desde Fundación Aviva Salamanca, Lindsay Herrero ha agradecido la puesta en marcha de esta iniciativa y ha destacado la necesidad de “dar visibilidad y valor a la labor que llevan a cabo tantas personas en Salamanca”. Actualmente, más de 5.000 personas colaboran de manera permanente en acciones de ayuda y voluntariado en la ciudad.