Salamanca acoge otra Cumbre de la Innovación Empresarial de Salamanca Tech: "Está cambiando la ciudad"

Salamanca, en concreto, el Colegio Arzobispo Fonseca, ha sido el escenario elegido en la mañana de este miércoles 18 de marzo para celebrar un año más la Cumbre de Innovación Empresarial de Salamanca Tech, donde han participado en torno a 50 empresas de forma presencial.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, han atendido a los medios de comunicación, reivindicando el impulso que Salamanca Tech le está dando a la ciudad. “Este proyecto que lleva años impulsando el alcalde, está cambiando la ciudad. En la última década, Salamanca está experimentando un cambio extraordinario en lo que se refiere a la atracción y el desarrollo del talento local y empleo. Tenemos la ciudad más limpia, más bonita y atractiva para los turistas, con una economía basada en el sector primario que se potencia de la mano de instituciones públicas y empresas”, ha destacado Corchado.

Cumbre de Innovación Empresarial de Salamanca Tech | Andrea Mateos

Por su parte, García Carbayo ha destacado que con esta cumbre “queremos fijar el posicionamiento de nuestra ciudad como una ciudad donde la innovación y la tecnología tienen un liderazgo nacional e internacional”. El alcalde ha hablado de “confianza” en las empresas locales y el talento salmantino: “Queremos estrechar la conexión entre todas estas empresas, cada vez más en Salamanca, y es necesario que también surjan sinergias entre las empresas y entre entidades de créditos. Es importante que todas estas empresas tengan aseguradas financiación para los proyectos”.

Carbayo también deja la puerta abierta a nuevas empresas que quieran instalarse y crecer en Salamanca, reforzando el papel conjunto con la Universidad: “Aunque vengan empresas de Gran Bretaña o Estados Unidos, siempre que quieran instalarse aquí son empresas salmantinas. No cerramos el término salmantino al que haya nacido en Salamanca, al que quiera establecerse y crecer en Salamanca. Queremos que vengan a Salamanca desde cualquier lugar del mundo para que la gente que se forma en nuestras universidades tenga la posibilidad de quedarse aquí. Cada vez son más y eso es muy positivo para Salamanca”.

Cumbre de Innovación Empresarial de Salamanca Tech | Andrea Mateos

El rector también ha aprovechado para recordar la puesta en marcha de la Facultad de Veterinaria, que será una realidad ya el próximo curso que dará inicio en el mes de septiembre, el distrito tecnológico con un campus centrado en el ámbito de la ingeniería y la generación de empleo; mientras Carbayo ha hecho hincapié en que “aquí se trabaja desde la universidad para transferir conocimiento al ámbito de la empresa, con profesores universitarios que tienen sus propias empresas y que forman talentos”.

Los participantes han dispuesto de un minuto de intervención para presentar brevemente su actividad y compartir una idea clave vinculada a la innovación, la tecnología o el emprendimiento. El bloque empresarial ha ocupado el núcleo del programa para ofrecer una radiografía del dinamismo innovador de Salamanca, con la participación de empresas tecnológicas, proyectos científicos, ‘startups’, compañías consolidadas y organizaciones vinculadas al desarrollo empresarial.

Han participado grandes empresas, compañías alojadas en centros municipales de innovación como Tormes+ y proyectos biotecnológicos vinculados a Abioinnova.