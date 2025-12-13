Salamanca vuelve a aparecer en el mapa negro de la siniestralidad laboral con dos muertos en lo que va de año

Las estadísticas han vuelto a sacudir a Castilla y León y, por extensión, a Salamanca, donde dos trabajadores han perdido la vida en lo que va de año en accidentes ocurridos en plena jornada laboral.

Dos nombres más que se suman a un mapa autonómico que contabiliza 41 muertes entre enero y octubre de 2025, según los datos provisionales difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En lo que a Salamanca respecta, la tragedia se ha repetido dos veces, siempre durante el transcurso de la jornada laboral. A nivel autonómico, Burgos encabeza el peor balance, con trece fallecidos -doce en el trabajo y uno en el trayecto- , seguida de Valladolid, donde han sido nueve las vidas truncadas. Soria lamenta cinco muertos, Palencia cuatro y León tres. Ávila, Salamanca y Zamora registran dos víctimas cada una, mientras que Segovia cierra la lista negra con una.

En total, Castilla y León acumula 22.002 accidentes laborales en jornada, de los que 35 fueron mortales, además de 2.478 siniestros in itinere, seis de ellos con resultado de muerte.

Ahora bien, el drama no se limita a la comunidad. En España, son 624 los trabajadores que han fallecido en un accidente laboral en los diez primeros meses del año, 40 menos que en 2024.

El descenso es del 6% pero la cifra, sigue siendo estremecedora.

Las causas de muerte en este tipo de escenarios son ser infartos y derrames cerebrales (204 casos), seguidos por caídas (84), atrapamientos y aplastamientos (75) y accidentes de tráfico (60). Los accidentes mortales en jornada suman 497 fallecidos, un 6,8% menos, mientras que los ocurridos en los desplazamientos al trabajo ascienden a 127, cuatro menos que el año pasado.

Por otra parte, durante los diez primeros meses se han producido 521.402 accidentes con baja, la mayoría en el centro de trabajo. Los siniestros graves bajan ligeramente hasta los 3.161, mientras que los leves en jornada se reducen un 2,3%.Incluso en la estadística que no se ve —la de los accidentes sin baja— el Ministerio contabiliza más de 456.000 casos.

De las 624 vidas perdidas, 572 eran asalariados y 52 autónomos, ambos grupos con descensos respecto al año anterior.