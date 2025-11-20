Salamanca vuelve a apostar por el consumo de legumbres: paseos y rutas gastronómicas, concurso de recetas y exposiciones

La capital salmantina vuelve a apostar un año más por el consumo de legumbres bajo un programa de actividades realizado por la organización de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Salamanca en la que se impulsan paseos y rutas gastronómicas, un concurso de recetas y exposiciones.

El objetivo principal, según ha desgranado la concejala de Consumo, Vega Villar es “crear conciencia sobre los beneficios de las legumbres”, destacando las ventajas nutricionales de llevar una dieta saludable.

Antes de desgranar el programa que este año ofrecerá una gran diversidad de actividades entre el 24 al 30 de noviembre, se han facilitado una serie de datos que postulan al garbanzo como la legumbre más consumida, estando por detrás las lentejas y las alubias. Por comunidades, las que más legumbres consumen son Cantabria y Navarra y las que menos Galicia y Canarias, mientras que Castilla y León está en la media del consumo, siendo, eso sí, la comunidad con mayor superficie sembrada, además de la principal productora nacional de lentejas, alubias y garbanzos.

Programa de la IX Semana de las Legumbres

En primer lugar, Vega Villar ha señalado que regresan los ‘showcooking’ con legumbres que se desarrollarán a las 12:00 horas del 26 al 28 de noviembre en el Mercado Central y el Mercado de San Juan, y que como novedad este año también tendrán lugar en el Mercado de San Bernardo (todos ellos realizados por grandes chefs salmantinos). Igualmente habrá talleres de cocina en directo que serán los días 25 en el Museo del Comercio a las 17:30 horas y el 26 en la Lonja de los Huertos Urbanos a las 17:00 horas.

Habrá dos rutas gastronómicas que se levarán a cabo entre el 24 y el 30 de noviembre, donde participan 16 restaurantes de ‘Salamanca para comérsela’ y donde se ha querido dar protagonismo al Barrio del Oeste con 14 establecimientos que se suman ofreciendo una atractiva selección de platos y pinchos elaborados con legumbres. También, y como novedad, este año se incorpora una gran ‘legumbrada’ organizada por ZOES que tendrá lugar el 29 de noviembre en la calle Gutemberg.

Presentación de la IX Semana de las Legumbres | Salamanca24horas

Del 24 de noviembre al 22 de febrero habrá una exposición fotográfica con 35 instantáneas bajo el nombre ‘Rostros circunvolares de La Armuña’, de Victorino García Calderón que plasma a los habitantes de estas tierras y que podrá visitarse en el Museo del Comercio. Por último, habrá dos paseos gastronómicos: uno el día 24 con salida desde la plaza de Trujillo y llegada al Museo del Comercio, que constará de una visita a la exposición anteriormente mencionada y una posterior degustación de dulces elaborados con harinas de legumbres. El segundo de los paseos será el día 25 con el mismo itinerario.

Además, se celebrará la II edición del Concurso de Recetas de Legumbres, en la que podrá participar cualquier persona, que no necesariamente tiene que ser un profesional de la cocina. El plazo para apuntarse está abierto desde este jueves 20 de noviembre y hasta el 3 de diciembre. El envío de las recetas con descripción y una fotografía podrá realizarse a través del correo electrónico escueladeconsumo@aytosalamanca.es o de forma presencial en el CMI Victoria Adrados en la sección de consumo. El ganador de podrá disfrutar de una comida para dos personas, una cesta de legumbres de origen local y la inclusión de la receta en el recetario de la Semana de las Legumbres del próximo año, mientras que la segunda receta se incluirá en el recetario del próximo año, recibiendo una cesta de legumbres. La tercera receta se obsequiada con una cesta de legumbres.

Respecto al resto de la programación, para participar hay que inscribirse, gratuitamente, desde este jueves hasta completar plazas a través del mismo email.

