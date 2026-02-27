Salamanca vuelve a apostar por la velocidad y el olor a gasolina con la XXII Ruta Invernal Motorista

La capital salmantina volverá a acoger este domingo 1 de marzo la XXII Ruta Invernal Motorista que contará con 150 participantes que realizarán un recorrido hasta Hervás.

Los motoristas, después de hacer su presencia en la Plaza Mayor con salida aproximada a las 11:30 horas, partirán hacia Alba de Tormes, Piedrahíta, Barco de Ávila, Béjar, Puerto de Béjar y Baños de Montemayor, hasta llegar a la localidad extremeña de Hervás, donde está programada una comida de confraternidad para encarar el viaje de regreso a Salamanca.

Presentación de la XXII Ruta Invernal Motorista | Andrea Mateos

El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca y la colaboración de la Policía Local, que sigue mostrando su apoyo a esta actividad, que se ha convertido ya en un evento después de que hace 33 años un grupo de moteros y moteras de Salamanca se uniera con el propósito de entender la moto como una "forma de ocio y convivencia", de donde nació el Moto Club Ruedas Charras.