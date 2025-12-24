Salamanca vuelve a batir récord con la llegada de viajeros: más de 52 mil en noviembre

Salamanca ha vuelto a batir récord con la llegada de viajeros: 52.808 en noviembre.

La Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística indica que esta cifra se incrementa el 7,63% con respecto a 2024. En los hoteles de la ciudad se han alojado 34.776 viajeros nacionales (un 3,48% más que en 2024) y 18.032 internacionales (un 16,66% más con respecto a 2024).

Las pernoctaciones acumuladas en este tipo de establecimientos hoteleros durante noviembre fueron 88.502. En el caso de las pernoctaciones, las nacionales descienden un 3,56%, situándose en 60.359 y las internacionales ascienden un 19,54%, llegando a 28.143.

En total, en 2025 se han registrado en Salamanca 681.534 viajeros, un 5,04% más que en 2024 y la mayor cifra en el histórico de la ciudad. Los viajeros nacionales durante este periodo de tiempo han sido 411.514.

Según fuentes municipales, estos 11 meses se alcanzan también récord en el histórico de la ciudad en los viajeros y pernoctaciones: se registran 270.020 viajeros que realizan 402.491 pernoctaciones.

La cifra de viajeros que llegan a la ciudad representa el 70,76% de los totales que llegan a la provincia, mientras que los viajeros que llegan a Salamanca representan el 14,13% de los que llegan a toda Castilla y León.