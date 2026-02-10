Salamanca vuelve a cerrar parques y zonas verdes por la alerta de fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Salamanca cerrará este miércoles varios parques y zonas verdes de la ciudad debido a la alerta por fuertes rachas de viento, con el objetivo de garantizar la seguridad de los peatones y prevenir posibles accidentes por la caída de ramas y otros elementos.

En concreto, permanecerán cerrados la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras.

Estas medidas se mantendrán activas hasta que las condiciones meteorológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población. Además, el Consistorio recomienda evitar el tránsito por otras zonas verdes, jardines o avenidas donde pueda existir peligro de desprendimiento de ramas.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de extremar todas las precauciones necesarias y protegerse del viento, así como retirar objetos y elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas que puedan desprenderse y provocar daños.

Mientras dure la alerta, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines permanecerán en situación de aviso para atender cualquier incidencia que pueda producirse.

Refuerzo de la limpieza del alcantarillado

De forma paralela, y ante la previsión de fuertes tormentas durante los próximos días, el Ayuntamiento de Salamanca ha reforzado la limpieza periódica de los sumideros del alcantarillado para evitar la acumulación de agua de lluvia y posibles inundaciones.

El Servicio Municipal de Aguas ha dispuesto equipos de trabajo tanto en horario de mañana como de tarde para acometer estas labores de mantenimiento en las 47 zonas en las que se divide la ciudad.

Desde el Consistorio se recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para el buen funcionamiento de las instalaciones, por lo que se pide evitar arrojar suciedad a las alcantarillas y no utilizar el inodoro como papelera, con el fin de prevenir obstrucciones, malos olores y problemas en los procesos de depuración.