El salario medio en Castilla y León, un 10% por debajo de la media nacional

El salario medio mensual en Castilla y León se sitúa en 1.836,9 euros, lo que representa un 10% menos que el promedio nacional, que asciende a 2.041,4 euros. Así lo recoge un estudio elaborado por sindicatos de la Comunidad, que también alerta sobre un ritmo de creación de empleo significativamente menor que el estatal.

El análisis, que se basa en los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) correspondientes al segundo trimestre de 2025, sitúa a Castilla y León entre las autonomías con "niveles salariales medios" (entre 1.800 y 1.850 euros), junto a La Rioja, Galicia y Castilla-La Mancha. La Comunidad se encuentra rodeada por regiones con "mayores salarios", como Madrid o País Vasco, y solo tiene por debajo a Extremadura y Cantabria.

La representación sindical advierte de que los "relativamente bajos salarios en Castilla y León redundan en un peor nivel de vida de las personas trabajadoras de la Comunidad en relación a la media estatal, lo que repercute negativamente en el conjunto de la economía al erosionar el consumo y el empleo". Además, señalan que los bajos salarios "repercuten negativamente en la recaudación impositiva", afectando la financiación de los servicios públicos.

En cuanto al empleo, el informe subraya que el ritmo de creación de puestos de trabajo desde antes de la crisis del Covid ha sido en el conjunto de España casi tres veces superior al registrado en Castilla y León. Para los sindicatos, la creación de empleo es "esencial" para paliar la pérdida de población joven de nacionalidad española, que tiene "dificultades" para encontrar su primer trabajo en sus ciudades de origen.

El estudio recuerda que los márgenes empresariales han crecido tres veces más que los salarios desde el inicio de la pandemia. Por este motivo, la postura sindical considera "imprescindible que mejoren los salarios reales de las personas trabajadoras para poder terminar de recuperar los niveles de vida previos a la crisis del Covid".

Finalmente, las organizaciones sindicales han defendido que la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial no solo favorecería la conciliación, sino que "además contribuiría a la creación y reparto del empleo en el país", ayudando a combatir el problema del envejecimiento en Castilla y León y a reducir la brecha salarial de género.