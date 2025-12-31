Salarios y cotizaciones 2026: todo lo que deben saber funcionarios, asalariados y autónomos

El Salario Mínimo Interprofesional siempre será uno de los temas que más preocupa a la población en general. Y no es para menos, cuando miles de salmantinos y españoles dependen de ello para que sus familias puedan llegar a tener una vida digna.

Para este 2026, el SMI estará fijado en los 1.184 euros, divididos en 14 pagas, la misma cuantía con la que finalizará 2025 hasta que se logre acordar la subida tras la Navidad. Este incremento se aplicará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026 una vez que el Gobierno de España consiga llegar a un acuerdo.

Como es lógico, el Ministerio de Trabajo se guiará a través del informe que ofrezca el Comité de Expertos, escuchando siempre a los sindicatos y patronal para así tener más referencias con respecto al SMI.

Subida del salario para los trabajadores asalariados en empresas privadas

Los expertos, de momento, han recomendado dos líneas, una subida del 3’1 por ciento mientras que no tribute al IRPF, lo que lo situaría en los 1.221 euros; u otra subida que sería del 4’7 por ciento, que sí tributaría en el IRPF y que se situaría en los 1.240 euros.

En el caso de no tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la subida sería de 37 euros por paga, es decir, 518 euros de forma anual. En el caso de tributar en el IRPF, será de 56 euros, es decir, 784 euros de forma anual. En este aspecto, Hacienda se ha mostrado en todo momento abierta a ajustar la deducción del IRPF, defendiendo Trabajo que el SMI siga exento de tributación.

Antes las últimas noticias que han ido saliendo, cabe destacar que el comité de expertos es un organismo creado en 2021 para lograr que el SMI crezca un 60 por ciento y así cumplir los objetivos de la Carta Social Europea.

El conflicto sindicatos y patronal también ha traído cola, mientras unos quieren que la subida sea del 7`5 por ciento y que tribute, siendo de 1.273 euros brutos que se quedarían en 1.216 euros, los empresarios apoyan la tributación con una subida del 1,5 por ciento, hasta los 1.202 euros.

En todo esto, la gran complicación viene, como no, en la propia negociación, donde el Ministerio de Trabajo buscaría una negoaición en paralelo con todas las instituciones con un acuerdo al que llegar, siendo casi imposible por las diferentes posturas.

Funcionarios

Los 3,5 millones de trabajadores del sector público en España, más de 26.000 funcionarios solamente en Salamanca, verán como la nómina a final de mes se incrementará. Al igual que en los anteriores trabajadores de empresas privadas, será con carácter retroactivo contabilizando desde el 1 de enero de 2026.

La subida pactada será de un 1`5 por ciento de manera fija para el próximo año 2026, que podría aumentar un 0`5 adicional si la inflación iguala o supera los 1`5 por ciento.

A este acuerdo se llegó por el acuerdo entre Gobierno, a través del Ministerio de Función Pública, con CSIF, UGT y CCOO, es que se subiría el sueldo hasta el 11 por ciento en el periodo 2025-2028. Eso sí, cada administración, estatal, autonómica o local, tendrá sus propios plazos para añadir la cuantía económica a las nóminas.

Autónomos y cuotas

Las cuotas de los autónomos son otros de los puntos que más preocupan, y es que en función de los rendimientos netos, tendremos que pagar una u otra cuantía.

Para aquellos que tengan unos ingresos de hasta 1.700 euros, la cuota oscilará en 2026 entre los 200 y 294 euros en cuanto a lo que corresponde como base mínima.

Para aquellos que tengan rendimientos superiores a los 1.700 euros y hasta 3.620 euros, la base mínima de cotización en la cuota será de entre 350 y 590 euros. Aquellos que tengan rendimientos entre 3.620 y 4.050 euros, pagarán 490 euros de manera mensual.

En el último tramo, para aquellos autónomos que coticen más de 6.000 euros al mes, su cuota en 2026 será la mínima de 590 euros, 60 euros más que en 2024 y 90 euros más que en 2023.