Salmanca cuenta con 84 de los más de 1.600 ingenieros industriales colegiados de Castilla y León

De los más de 1.600 ingenieros industriales colegiados en Castilla y León, 84 están en Salamanca. Esto sitúa a la provincia charra por delante de Zamora (53), Segovia (46) o Soria (36), en un mapa encabezado por Valladolid (800) y León (345).

Representantes de los colegios oficiales de estas últimas provincias aseguran, en declaraciones recogidas por la agencia Ical, que estos ingenieros son una pieza "fundamental en algunas de las actividades con mayor crecimiento de los últimos años, como las relativas a la logística (almacenes inteligentes, trazabilidad de los productos), la salud y los cuidados”.

De cara al futuro próximo, el papel de la ingeniería industrial será estratégico para la economía regional, en especial en la optimización de sectores clave como la automoción y la transformación digital. Los profesionales de Salamanca y del resto de la comunidad se enfrentan al reto de implementar la inteligencia artificial y la ciberseguridad, consolidándose además como figuras esenciales para alcanzar los objetivos de descarbonización. Su intervención técnica es fundamental en el diseño de infraestructuras de vanguardia, como los parques eólicos y las nuevas plantas de hidrógeno verde.

Esta disciplina es la más numerosa del país, concentrando el 40 por ciento de todos los titulados en ingeniería; de hecho, en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento del 47 por ciento. España cuenta con más 323.000 titulados en este ámbito.