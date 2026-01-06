La salmantina Carmen Guillén, nombrada doctora honoris causa Internacional por la lucha contra el acoso y el ciberacoso

Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying, ha recibido el premio Honoris Causa a nivel internacional por su lucha, día a día, contra todo caso de acoso que se dé entre menores. Una gran parte de su vida dedicada a la institución, que ha conseguido que tenga relevancia internacional.

Hablar de Carmen, es hablar de una salmantina que siempre ha velado por los niños y niñas de la capital del Tormes y de la provincia, llegando a actuar contra diferentes casos en otras provincias e incluso ayudando a nivel internacional.

Su valores la han llevado a ser nombrada doctora Honoris Causa por diferentes motivos, pero sobre todo uno, el incansable combate que ha tenido contra instituciones y negacionistas de una causa que se lleva por delante vidas a lo largo del año.

Del mismo modo, según han indicado desde instituciones académicas como la Universidad Alva Edison de México, la Universidad de Tlaxcala, FECIG, Institutos Iberoamericanos de Estudios o el Colegio de Valladolid, entre otros.

Este galardón se otorga por “haber contribuido a la cultura social” y por “los valores sociales de esta organización internacional”, que van de la mano con lo que se transmite desde la Asociación de Bullying y Ciberbullying de Salamanca.

Además, desde el claustro con presencia en más de 30 países, han destacado la trayectoria profesional y ejemplo internacional, además de la solidaridad que siempre ha mostrado ante cualquier institución que ha solicitado su ayuda.

Por otro lado, para Carmen, según ha indicado a SALAMANCA24HORAS: “Es un honor que todo estos avances se vean fuera de España. Al final están reconociendo un gran trabajo, y más cuando en tu propio país aún tienes puertas cerradas”.

Por último, también hay que hacer hincapié en un gran asunto al respecto, y es que es el primero en la historia que se otorga por la lucha contra el acoso y el ciberacoso, con una seña de identidad muy clara, que desde Salamanca también se puede llegar a luchar contra esta lacra social.