Una salmantina celebra en el programa de La Revuelta haber superado un cáncer de riñón

Una salmantina que ya había visitado el plató de La Revuelta para obsequiar al programa con uno de los alimentos más típicos de gastronomía de Salamanca, el hornazo, ha regresado otra vez para celebrar que ha superado un cáncer de riñón tras un año de tratamiento.

La mujer que ha sido entrevistada y que ha recibido el calor de todo el público, además del abrazo de David Broncano, ha contado que hoy ha tocado "la campana" tras haber recibido el último ciclo del tratamiento. La campana, ha explicado, que es un gesto que repiten todos los pacientes del hospital una vez que concluyen sus tratamientos, como parte de un ritual por haber superado el cáncer.

Hace un año le quitaron un riñón y ahora festeja haber superado esta enfermedad. En reconocimiento, el programa le ha entregado una camiseta y le han dado de comer un trozo de hornazo y un yogur por haberse sentado en la famosa bañera rodeada de peluches y haber dado visibilidad a su enfermedad.