Una salmantina, clave en el desarrollo de la app que impulsa la actividad física y cognitiva en personas mayores y/o con deterioro cognitivo

La fisioterapeuta salmantina Isabel Alén Piñuel es una de las tres piezas clave en ‘FISIC@menTe’, una aplicación diseñada para promover la actividad física y cognitiva en personas mayores y/o personas con deterioro cognitivo en fases iniciales. Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de CEAFA por impulsar Terapias No Farmacológicas (TNF) que mejoren la calidad de vida de las personas con demencia.

La aplicación es el resultado del trabajo colaborativo y coordinado entre CEAFA y tres profesionales, presentes durante el webinar: Diana Loza Rodríguez y Julia Nadal Ramada, fisioterapeutas de Afami (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias e Miranda de Ebro); y la salmantina Isabel Alén Piñuel, fisioterapeuta neurológica en la Clínica de rehabilitación neurológica Emérita Neuro en Mérida y miembro de la AEF-Neuro Asociación Española de Fisioterapeutas en Neurología.

La aplicación ‘FISIC@menTe’ ofrece ejercicios en cinco áreas de intervención: movilidad, orofaciales, equilibrio, doble tarea y relajación, con sesiones de 10, 15 o 20 minutos. El objetivo es que el propio paciente o su familiar puedan utilizarla fácilmente en casa. Antes de comenzar, la app solicita seleccionar el nivel de movilidad del usuario para adaptar los ejercicios y evitar riesgos: ¿puede caminar o solo realizar ejercicios sentado? Según la respuesta, se mostrarán todas las opciones o únicamente las más seguras. Después, se elige la actividad en función del tiempo disponible o del tipo de ejercicio. A partir de esta selección, la aplicación genera sesiones con ejercicios aleatorios, lo que garantiza variedad y permite ajustar la práctica al estado y necesidades del usuario en cada momento.