La salmantina Cristina Saldaña, finalista para representar a España en los Beast Games

Siendo una de las médicos de familia más jóvenes del país, promete dar mucho juego al ser una persona polivalente en el deporte y lo cultural

Cristina Saldaña, médico de familia y finalista para los Beast Games
Cristina Saldaña, médico de familia y finalista para los Beast Games

El mundo de internet no deja nunca de sorprender, si antes los grandes reality shows se realizaban en canales de televisión, todo ha cambiado para adaptarse a las pantallas pequeñas. De este modo han surgido algunos tan famosos como los realizados por gente como Ibai Llanos (a nivel de España) o de manera más internacional a una escala mayor como es el caso de Jimmy Donaldson, conocido comúnmente como MrBeast.

Aquí entra de lleno Salamanca, y es que la jovencísima Cristina Saldaña, médico de familia con apenas 30 años y ‘aventurera’, es una de las finalistas para representar a España en los Beast Games, el concurso donde se compite con desafíos extremos de resistencia, estrategia o incluso trabajo en equipo. En otras ocasiones, los concursantes han llegado a llevarse cinco millones de euros, así como premios menores el resto de participantes como una isla privada, un premio de un millón de euros o varios de 100.000 euros.

Cristina Saldaña lo tiene claro, a pesar de que “puedo parecer inofensiva, las guardias de 24 horas me han preparado para todo”. Además, también ha indicado que su oficio ha hecho que “sepa mantener la calma y dominar el estrés”. Su única faceta no es profesional, sino que toca el arpa y le encanta la música, además de bailar y cantar ópera.

Por otro lado, también ha explicado que tiene un gran espíritu aventurero, donde adora viajar y hacer deporte. Asimismo, también ha dejado claro que “me encanta hacer retos y superarme, que es lo que voy a hacer en los Beast Games”. Para lograr que llegue a ser la ganadora y representar a España, se puede realizar en ESTE ENLACE de la página oficial del concurso.

En este concurso participan cientos de personas de diferentes países del mundo, donde con pruebas físicas, mentales y estratégicas se intentarán hacer un hueco en las siguientes rondas. En algunos casos, las pruebas pueden tornarse de cara a ayudar a otros equipos, al tuyo propio o incluso traicionar a tus compañeros para avanzar. El objetivo final es claro, alzarse con el millonario primer premio.

También te puede interesar

Lo último

stats