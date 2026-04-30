La salmantina que se enfrenta a Sonia Monroy por un puesto en los Beast Games: “Me enfrento a una pared muy alta, pero puedo saltarla”

Representar a una nación nunca es fácil y más cuando se postulan a la oferta más de 2.000 personas. Es el caso de Cristina Saldaña, una salmantina que ha logrado pasar todas las pruebas para ser finalista a los Beast Games, el reality show de internet más importante del mundo.

Para conocer el contexto de lo que es este programa de las ‘pequeñas pantallas’, cientos de personas se han presentado al mismo para hacerse con un valioso premio. En anteriores ediciones, fueron cinco millones de euros para el ganador, con otros tantos premios como una isla privada o varios galardones de 100.000 euros.

Las pruebas consisten en pasar diferentes niveles, siendo estos de manera física, mental o estrategia. En ocasiones se tendrá que traicionar a personas, pero en otras se tendrá que aliar con otras tantas. Además, cualquier prueba puede cambiar de la noche a la mañana sin previo aviso o durante la realización de la misma.

A esto opta Saldaña, nacida y criada en la capital del Tormes, ejerciendo a escasos cinco kilómetros de la ciudad como médico de familia, en Villares de la Reina, y siendo una de las personas más jóvenes en su profesión en ese puesto.

SALAMANCA24HORAS ha querido conocer más en profundidad como es la vida de Saldaña, desde saber cómo se ha presentado a este concurso, hasta donde ha realizado el MIR o lo que espera de ella misma de resultar ganadora entre los tres finalistas, donde están la figura televisa Sonia Monroy o un chico menos conocido, Sergio.

¿Quién es Cristina Saldaña?

Cristina tiene 29 años y estudió en Los Maristas de Salamanca. También estudió en el conservatorio de música de Salamanca y toca el arpa. Los estudios universitarios de Medicina los realizó en la Universidad de Salamanca. Más tarde, se marchó a realizar el MIR en Oviedo para más tarde realizar la residencia en el hospital de Salamanca y elegir finalmente la especialidad de Medicina de Familia en Villares de la Reina.

Cristina Saldaña tocando el arpa

Cristina ya conocía el programa por la anterior edición que se hizo, donde ella misma llegaba a pensar que ojalá se hiciera una temporada destinada al público internacional debido a que anteriormente solo se enfocaba en personas estadounidenses: “Yo estaba buscando cuando iba a ser la temporada dos, hasta que de repente me salió el casting sin querer y dije, esta tiene que ser la mía”.

En ese momento se puso manos a la obra, realizando un vídeo de presentación vestida de gitana y con banderas de España para mostrar con orgullo sus raíces. La sorpresa llegó tan solo una hora después, donde el equipo del programa le mandó un email con la intención de realizarle una entrevista.

Da vértigo porque antes solo me conocían mis círculos

Saldaña, con familia en Sevilla, hizo esto hace tres meses, encontrándose en este momento en uno de los puntos claves del concurso: “Mandé el vídeo hablándoles en inglés, después rellene un cuestionario detallando la edad, el peso, la altura, mi talla de pie (de cara al uniforme de los Beast Games). Me hicieron pruebas frente a la cámara y más tarde me realizaron un exámen físico y psicológico”.

Así pues, la finalista ha pasado de ser conocida por ser una de las médicos de familia más jóvenes del país, a ser conocida por toda España, un hecho que “da vértigo porque antes solo me conocían mis círculos. Soy una chica normal y corriente apartada de las redes, yo tenía mis redes privadas y las he abierto para una votación y así hacer campaña yo sola, con ayuda de mis amigos y familiares”.

De ser elegida, el gran concurso podría dar comienzo durante el mes de mayo, con plazos de aviso de 48 horas, por lo que “intentaría pedirme una excedencia sin sueldo". En cuanto al tiempo, “es variable porque los concursantes se eliminan uno a uno, por lo que te puedes ir el primer día como una semana después. Hay un máximo de seis semanas”.

Cristina Saldaña, médico de familia en Villares de la Reina

Las guardias sanitarias como ‘preparación’ para el concurso

Desde el simple vídeo de presentación, las guardias que ha realizado en el hospital de Salamanca juegan un papel clave: “El video de presentación lo preparé muy poco porque me dieron 48 horas, y 24 de ellas me las pasé de guardia y lo grabé sin dormir. El texto lo compuse por la noche en la guardia”.

Con respecto al tema de las guardias, la joven ha asegurado que “es un ambiente muy estresante y estás con la adrenalina a flor de piel”, por lo que puede llegar un accidente con varios heridos como cosas menores, lo que hace que siempre tengas que estar pendiente y, como no, ‘en guardia’, nunca mejor dicho.

Sonia Monroy, principal obstáculo para un puesto en los Beast Games

Cristina Saldaña conoce cuales son sus posibilidades, pero también sabe que todo se puede llegar a lograr. A pesar de que se enfrenta a Sonia Monroy y a un joven llamado Sergio, la primera de las personas mencionadas es la principal pared a saltar.

Con respecto a esto, la médico de familia ha afirmado que “hay un chico del que no he encontrado nada en referencia a él, pero la otra persona es conocida y mediática, y me resulta una batalla bastante desproporcionada, pero para mi no hay nada imposible”.

Como ella misma ha explicado, ella no consume mucha televisión, por lo que en un principio no conocía quién era Sonia Monroy, pero buscando información sobre la misma acabó dando con un perfil que acumulaba millones de seguidores en sus redes sociales: “Me enfrento a una pared muy alta, pero no quiere decir que no la pueda saltar”.

Para poder votar por Cristina Saldaña se puede realizar a través de la página web oficial de Beast Games o accediendo directamente a través de ESTE LINK. Las votaciones se cierran ese viernes, 1 de mayo, a las 18:00 horas.