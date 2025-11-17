Una salmantina y un fan de los coros cristianos, el rap y Kant no encuentran la chispa en First Date

First Date ha vuelto a llevar a otra persona de Salamanca a Cuatro. En esta ocasión era Paula, que se definía como aturdida y contenida, y que iba en la búsqueda de un chico con el que tener gustos afines tras dos amores previos que no fueron como ella deseaba.

Paula en First Date. FOTO: CUATRO

Miguel, que se definía como lozano y kantiano, en cambio, no fue al programa por ese motivo, sino que él tenía claro que iba para que le viera su tía en el propio show, algo que iría cambiando poco a poco a medida que transcurría la cita. Eso sí, parecía un poco tenso al comienzo de la cita, desconociendo algunos términos que le tuvieron que explicar, cómo fue el tartar de salmón o la vinagreta.

Miguel en First Date. FOTO: CUATRO

Paula intentaba tirar de la cuerda de la cita, pero no lograban tener puntos comunes. En Miguel, los gustos musicales eran muy dispares, pasando por los coros cristianos, el pop, el rock e incluso el rap relacionado con personas del mundo del anime.

El punto en común de ambos se daría al final de la cita, cuando Paula dijo claramente que ella en una relación buscaba confianza, sinceridad y respeto, mientras que Miguel buscaba solo sinceridad.

Finalmente, Miguel sí quería una segunda cita, siempre y cuando pudiera haber algún medio de transporte barato. Paula en cambio, no quiso un segundo encuentro, por lo que sus caminos se tuvieron que separar.