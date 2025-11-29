Un salmantino de 27 años protagoniza una cita peculiar en First Dates con un regalo muy tradicional

Este sábado 29 de noviembre, el programa First Dates emitió la participación de Julio, un joven de 27 años, natural de Villares de la Reina, que acudió al restaurante del amor con una presentación tan original como auténtica: llevó a su cita un trozo de lomo elaborado por él mismo, siguiendo una tradición familiar que quiso compartir en este encuentro.

Julio trabaja como gestor de compras de vehículos agrícolas y se definió como un chico sencillo, amante de la tranquilidad de su pueblo: “Lo mejor es la paz que se respira”, comentaba durante su presentación. En su tiempo libre combina el crossfit, con la caza y, como él mismo dijo entre risas, “lo que me mande mi abuela”. También dejó claro qué tipo de mujer le atrae: decididas, independientes y preferiblemente altas.

Su cita fue Alex, una joven de 25 años, procedente de Zamora, apasionada de la danza aérea, el canto, la fotografía y el diseño de su propia ropa. Una mujer creativa y activa que, desde el primer momento, despertó el interés del salmantino.

La velada transcurrió con buen ambiente. Julio se mostró cómodo, natural y entregado, mientras que Alex, aunque disfrutó de la conversación, se mostró algo más reservada. Él reconoció que la zamorana le había gustado “bastante”, y que la cita le había dejado buenas sensaciones.

En la decisión final, Julio se mostró claro y afirmó que sí quería seguir conociendo a Alex. Sin embargo, para ella la cita no terminó de encajar en el plano romántico. Aunque destacó que había sido una buena experiencia, optó por el “no”, explicando que no sentía esa conexión necesaria para continuar.