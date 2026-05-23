El salmantino que destaca entre los mejores Farmacéuticos Internos Residentes de toda España

En las últimas semanas, los Médicos Internos Residentes han ido conociendo cada una de sus plazas en los diferentes centros sanitarios de toda España, pero hace poco menos de un mes antes, eran otros estudiantes los que elegían su futuro para seguir formándose en el arte de la medicina, los farmacéuticos.

En total eran 357 estudiantes universitarios que iban eligiendo poco a poco donde seguirían formándose en cinco disciplinas: Análisis Clínicos, Radiofarmacia, Bioquímica Clínica, Microbiología y Parasitología, Inmunología y Farmacia Hospitalaria. En esta última, la más cotizada al ser donde más puestos se ofertan, por lo que se hace más complicado destacar al haber una cantidad de estudiantes mayor que la eligen.

Ahí destaca Miguel Castro, un salmantino de 24 años que ha realizado sus estudios en la Universidad de Salamanca (2020-2025), que con perseverancia y buen hacer en sus estudios ha logrado un meritorio puesto número once entre todos los FIR de España, un hito complicado que indica el gran trabajo que ha hecho durante todos los años de grado y la posterior formación de cara al exámen de los Farmacéuticos Residentes Internos.

Como futuro residente de Farmacia Hospitalaria, se ha marchado hasta A Coruña para seguir estudiando y aprendiendo, dejando atrás su querida Salamanca y por ende su familia. Además, cabe destacar que no solamente ha sido uno de los mejores estudiantes de la prueba, sino que también ha sido una de las tres personas que recibirán el premio de Fin de Grado en su promoción.

Tantos años en Salamanca…me apetecía cambiar

En junio será el momento en el que reciba este galardón, en una ceremonía que será muy especial tanto para él como para sus padres, dos pilares básicos en su vida y en sus estudios, como ha destacado el joven a SALAMANCA24HORAS. Desde que finalizase los estudios, comenzó a estudiar el FIR en agosto sin parar hasta el mes de enero de 2026, momento en el que iba a realizar el examen que decidiría su futuro. Tras meses de espera, el 23 de abril se conocía la fantástica noticia y su elección de plaza en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Tal vez lo peor de todo esto sea que se marcha a 460 kilómetros, lejos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca cuando podría haber optado por elegir un puesto de la capital del Tormes. Eso sí, deja claro que no tiene que ver con la formación de un lugar u otro asunto, sino que “soy de aquí de toda la vida y estudié aquí la carrera. Me apetecía cambiar de aires y de ambiente. Tantos años en Salamanca…me apetecía cambiar”.

Del centro charro solo tiene buenas palabras, donde ha explicado que “el hospital de Salamanca es moderno y el servicio de Farmacia es grande y novedoso, pero me apetecía cambiar de aires. Me decidí por A Coruña porque no quería una ciudad muy grande y allí hay un hospital muy grande con casos muy complejos”.

La facilidad de las comunicaciones también han sido otro de los factores clave, donde la conexión con el AVE hasta Zamora, y los cuarenta minutos de viaje en coche, han hecho que se decante por la ciudad gallega para realizar, como mínimo, sus próximos cuatro años.

Preparación durante meses y un examen de cuatro horas

La carrera contrarreloj a la que se enfrenta un joven puede llegar a ser de mucha presión. Eso sí, con una buena planificación y con las ideas claras desde el principio, se pueden lograr ciertas metas que, a pesar de ser complicadas, se pueden llegar a conseguir.

Miguel ha expuesto varios puntos claves en su rutina: “Estudiaba mañana y tarde. Tenía clases de lunes a viernes de cuatro a nueve en la academia, además de estar estudiando por las mañanas. Han sido meses en los que he vivido con mucha incertidumbre”. Esto último, a raíz de que “se presentan muchas personas y siempre se queda ahí la posibilidad de que no obtengas la plaza”.

Puedes pensar que alguna pregunta es fácil, pero si lo ha sido para ti también puede serlo para otra persona

Con respecto a la prueba, son cuatro horas en las que tienes que responder unas 200 preguntas tipo test, donde a pesar de tener la respuesta acertada en frente de nuestros ojos, siempre se pueden llegar a crear dudas, sea el ámbito que sea: “Es un examen muy largo, 200 preguntas tipo test y cuatro horas de examen. Sales un poco sin saber cómo te ha salido. Es más, puedes pensar que alguna pregunta es fácil, pero si lo ha sido para ti también puede serlo para otra persona”.

Pero claro, ¿en qué momento supo Miguel que iba a obtener la plaza?, muy sencillo, cuando introdujo sus respuestas en la plataforma de simulación y ahí supo que el número FIR que tendría sería suficiente para la tan deseada plaza.

Presente y un futuro ¿en Salamanca?

De momento, como explica Miguel, son cuatro años por delante en los que todo puede pasar. Una vez que Castro tenga la especialidad “no me parecería mala opción volver a Salamanca o a cualquier ciudad de Castilla y León”.

Además, el peso de haber estado toda una vida en la capital del Tormes hace que cambiar de aire sea algo casi obligatorio, no solamente por los propios estudios y por conocer otra ciudad, sino que la independencia de cara al futuro puede llegar a hacer que sea clave en sus decisiones de aquí a unos años.

Cabe destacar que su función es clave de cara a entender los tratamientos del hospital, donde se formará en mejorar todas esas terapias que son necesarias para los miles de pacientes que pasan por los diferentes hospitales de España. Además, el trabajo se centra en asegurar que no haya contradicciones en los tratamientos, asegurando que todo lo pautado por los médicos se realice de una manera adecuada.

El camino que queda por recorrer, además, lo tiene muy claro para su temprana edad: “De aquí a cuatro años... lo principal es completar la especialización y disfrutar de esos cuatro años en Coruña. Aprender lo máximo posible de los profesionales que trabajan en los servicios de allí y salir como mejor farmacéutico, además de preparado, para ejercer como adjunto”.