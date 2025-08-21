El salmantino Fray Mariano González Martín, elegido nuevo prior provincial de los dominicos misioneros de Ávila
Natural de Parada de Rubiales, ha desarrollado su labor pastoral y académica en varios continentes y será ahora el responsable de guiar a la provincia misionera de Nuestra Señora del Rosario
El religioso dominico Fray Mariano González Martín, natural de Parada de Rubiales (Salamanca), ha sido elegido nuevo prior provincial de la provincia misionera de Nuestra Señora del Rosario durante el capítulo celebrado en el Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila. Su nombramiento fue confirmado por la curia general de la Orden en Roma.
Nacido en 1967, ingresó muy joven en la vida religiosa tras formarse en el colegio de Arcas Reales de Valladolid. Tomó el hábito dominicano en 1984 y fue ordenado sacerdote en Madrid en 1992, tras completar sus estudios de Filosofía y Teología en España y Roma, así como una licenciatura en Derecho Canónico en Washington D.C.
Su trayectoria ha estado marcada por la misión internacional. Ha trabajado en países como Corea, donde permaneció dieciséis años impulsando iniciativas pastorales; en Estados Unidos y Roma; en Filipinas; y más recientemente en Japón, donde ejercía como vicario provincial desde hace doce años. Esa experiencia le ha permitido conocer de primera mano los retos de la provincia en contextos culturales y sociales muy diversos.
Tras su elección, recordó con emoción sus primeros años de formación, cuando aprendió de frailes mayores la importancia de la comunidad y del servicio cotidiano. En sus palabras, los dominicos están llamados a “dar sabor y luz al mundo” como auténticos seguidores del Evangelio.
Con este nuevo nombramiento, Fray Mariano asume la responsabilidad de guiar a una provincia caracterizada por su dinamismo misionero y su presencia internacional.
