Cada salmantino gasta de media en la Lotería de Navidad 2025 un total de 93,98 euros

Salamanca ya huele a Navidad, y es que uno de los eventos más esperados como es el Sorteo Extraordinario dejará millones de euros en el territorio español. De cara a saber si la suerte sonríe a los salmantinos y salmantinas, cada uno de ellos, en datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado, se ha dejado 93,98 euros.

En total, se han concedido un total de 153.983 décimos repartidos por la provincia charra, para un total de 30.796.600 euros en el caso de que se vendan. Además, todo ello para una población censada en Salamanca de 327.685 habitantes entre la capital del Tormes y sus pueblos.

Por otro lado, cabe destacar que Salamanca se sitúa como la cuarta provincia con más gasto en la Lotería de la región de Castilla y León, donde el ranking está encabezado por Burgos, después León, Valladolid y ya, después, Salamanca.