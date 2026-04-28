El salmantino Mario Cea se lleva una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Fotografía

Fotografía con la Mario Cea se ha llevado la medalla de bronce

La fotografía salmantina vive un muy buen momento, y es que las nominaciones de Mario Cea y José Vicente en el Campeonato Mundial de Fotografía ponían en lo más alto del mundo a la provincia de Salamanca, por un lado con la categoría ‘Naturaleza Salvaje’ y por otro la categoría Deportiva. Además de una tercera conjunta con todos los fotógrafos participantes.

Mario Cea se lleva el bronce en la categoría ‘Naturaleza Salvaje’, solamente por detrás de Michelle Valberg, del equipo candiense, y Niki Colemont, del equipo belga. Una muy buena posición que sitúa a Cea como un referente en el mundo de la fotografía.

Martín Pescador de Mario Cea | MARIO CEA

Según ha destacado el propio jurado: “ Su trabajo ha destacado por su calidad artística y su originalidad, consolidando su trayectoria en el ámbito de la fotografía”.

Por otro lado, José Vicente obtenía un séptimo puesto en la categoría deportiva, quedando así entre los diez mejores del mundo. Un hecho del que se siente muy orgulloso al ser unos premios en los que no se presentan los fotógrafos, sino las selecciones.

Equipo español en el Campeonato Mundial de Fotografía

Asimismo, España también ha obtenido, en conjunto, una muy buena posición, obteniendo la plata con los grandes fotógrafos que se dieron cita en el evento, tanto de manera presencial como telemática.