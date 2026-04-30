Dos salmantinos, entre los 100 mejores médicos de España por la lista Forbes

Salamanca vuelve a situarse en el foco nacional de la medicina. En este caso hablamos de dos nombres que vuelven a aparecer en la lista Forbes que selecciona a los mejores facultativos de España en una exquisita lista realizada por periodistas del ámbito sanitario estatal.

Así pues, los hombres y mujeres más importantes de este sector se dan cita en un listado esperado por muchos, y no es para menos cuando hablamos de un reconocimiento a toda una vida dedicada a la salud de las personas. En la misma, se tienen en cuenta factores como los puestos de relevancia y las aportaciones realizadas en la asistencia, investigación y docencia.

Roberto Martín Reyes. Unidad Integral de Cardiología

Roberto Martín Reyes

El primero de ellos es Roberto Martín Reyes, cardiólogo intervencionista y clínico especialista en patología coronaria, estructural y congénita. Un referente en su ámbito, muy comprometido con los autocuidados y la prevención. En su tierra, Alba de Tormes, siempre ha fomentado la formación y la sensibilización en enfermedades como el Alzheimer.

Estudió en la Universidad de Salamanca, además de poseer el doctorando en Neurociencias por la misma USAL. Actualmente, ocupa el puesto de jefe de servicio de Cardiología en el Hospital Universitario de la Luz. Por otro lado, también está acreditado en Cardiología Intervencionista por la Sociedad Española de Cardiología y es doctor en Medicina Cum Laude por la Universidad Autónoma de Madrid.

Alberto Forteza Gil. Unidad Integral de Cardiología

Alberto Forteza Gil

Salmantino de cuna, además de estudiar Salamanca ha sido reconocido como el cirujano más experto de España y Europa en la reparación valvular aórtica. Además de doctorarse en la Universidad de Salamanca, fue el cirujano que operó al rey Juan Carlos I en 2019.

Además, se formó en el Conservatorio de Música. Más tarde, se forjó en la profesión en grandes hospitales como la Clínica Ruber o en el 12 de Octubre. A parte, dirigió el Hospital Puerta de Hierro donde alcanzó la cifra de 1.000 trasplantes, todo un hito para la medicina. Es miembro de la American Association for Thoracic Surgery y presidió la Sección de Valvulopatías de la SEC. En la actualidad, ejerce en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y en Hospital Universitario La Luz.