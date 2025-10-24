Los salmantinos esperan 63 días menos que en 2024 para operarse en el Hospital de Salamanca

Los salmantinos esperan de media 91 días para entrar al quirófano en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca con el cierre del trimestre, ya que, se ha reducido la demora en 63 días en comparación con el mismo periodo de 2024, que se cifraba en 154 días, según los datos del balance trimestral publicados por Sacyl. Pero, ha aumentado respecto al segundo trimestre de 2024 que había un total de 2.451.

El mayor volumen de pacientes en espera en el tercer trimestre de este 2025 se concentra en Traumatología, que acumula 1.143 personas con un tiempo medio de espera de 116 días. Le sigue Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 706 pacientes y una media de 84 días de espera y en tercer lugar, se sitúa Otorrinolaringología con 433 pacientes, con un tiempo de espera de 96 días.

Por otro lado, servicios como Dermatología y oftamología presentan las cifras más bajas de espera en el tercer trimestre de 2025. Con 0 y 55 días de espera respectivamente.

Por datos, 2.102 pacientes llevan menos de 90 días esperando, 1.441 están entre los 91 y 180 días, asimismo, 277 se acumulan entre 181 y 365 días y hay 27 personas que superan el año de espera.

En cuanto al criterio de prioridad para ser intervenido, en el nivel 1, es decir, con indicación clínica de ser operados antes de 30 días dada su patología, hay registrados 155 pacientes, con una demora media de 14 días, y ningún paciente ha superado los 30 días en la fecha de corte.

En prioridad 2 (máximo idóneo de 90 días para pasar por quirófano) había en el plazo analizado un total de 1.189 pacientes, con una demora media de 88 días. En prioridad 3 -plazo hasta 180 días- se han registrado en septiembre un total de 2.503 pacientes, con una demora media de 98 días.

Respecto al número de pacientes en espera estructural para la primera consulta externa en Salamanca se sitúa en 8.834 y el número de pacientes en espera para la primera consulta externa 16.290.

Sobre las pruebas diagnósticas, el hospital enfrenta tiempos de espera prolongados en varias técnicas. Por ejemplo, la ecografía presenta una demora media de 200 días. Sin embargo, en TAC el Hospital presenta una demora de 67 días.