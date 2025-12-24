Los salmantinos gastarán una media de 25,5 euros en el sorteo de 'El Niño'
Junto con Zamora y Valladolid, Salamanca se sitúa por debajo de la barrera de los 30 euros por persona
La ilusión por el Sorteo Extraordinario de 'El Niño' se desborda en Castilla y León. Para el sorteo que se celebra el próximo lunes 6 de enero, la Comunidad se ha consolidado como la segunda región de España con mayor gasto previsto por habitante, alcanzando los 30,04 euros. Esta cifra sitúa a los castellanos y leoneses solo por detrás de Asturias (31,37 euros) y muy por encima de la media nacional, que se queda en los 18,77 euros.
Loterías y Apuestas del Estado ha destinado a la región un total de 358.674 billetes, lo que supone una emisión de 71,73 millones de euros en busca de la suerte. Dentro del mapa autonómico, Soria vuelve a destacar como el lugar donde más se juega de toda España. Con una consignación de 60,18 euros por habitante, duplica la media regional y triplica la nacional.
Tras Soria, el resto de provincias también muestran una participación muy activa, con varias de ellas superando incluso la media de Asturias:
- Palencia: 35,78 €/habitante
- Burgos: 34,71 €/habitante
- León: 33,67 €/habitante
- Segovia: 30,88 €/habitante
- Ávila: 30,73 €/habitante
Por debajo de la barrera de los 30 euros se sitúan Zamora (25,66 €), Salamanca (25,51 €) y Valladolid (22,47 €). En términos totales de dinero consignado, León lidera la tabla autonómica con 15,03 millones de euros, seguida de Burgos (12,45 millones) y Valladolid (11,8 millones).
A nivel nacional, la emisión total para este sorteo alcanza los 911,9 millones de euros. De esta cantidad, se distribuirá el 70% en premios, lo que supone un total de 770 millones de euros a repartir entre los décimos premiados.
Premios principales por serie:
- Primer Premio: 2.000.000 euros.
- Segundo Premio: 750.000 euros.
- Tercer Premio: 250.000 euros.
Gastos por provincia
Provincia
Total (Millones €)
Por habitante (€)
Soria
5,42
60,18
Palencia
5,65
35,78
Burgos
12,45
34,71
León
15,03
33,67
Segovia
4,84
30,88
Ávila
4,85
30,73
Zamora
4,25
25,66
Salamanca
7,37
25,51
Valladolid
11,80
22,47
También te puede interesar
Lo último