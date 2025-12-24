Los salmantinos gastarán una media de 25,5 euros en el sorteo de 'El Niño'

Celebración del Sorteo de la lotería del Niño en el salón de Loterías y Apuestas del Estado

La ilusión por el Sorteo Extraordinario de 'El Niño' se desborda en Castilla y León. Para el sorteo que se celebra el próximo lunes 6 de enero, la Comunidad se ha consolidado como la segunda región de España con mayor gasto previsto por habitante, alcanzando los 30,04 euros. Esta cifra sitúa a los castellanos y leoneses solo por detrás de Asturias (31,37 euros) y muy por encima de la media nacional, que se queda en los 18,77 euros.

Loterías y Apuestas del Estado ha destinado a la región un total de 358.674 billetes, lo que supone una emisión de 71,73 millones de euros en busca de la suerte. Dentro del mapa autonómico, Soria vuelve a destacar como el lugar donde más se juega de toda España. Con una consignación de 60,18 euros por habitante, duplica la media regional y triplica la nacional.

Tras Soria, el resto de provincias también muestran una participación muy activa, con varias de ellas superando incluso la media de Asturias:

Palencia: 35,78 €/habitante

Burgos: 34,71 €/habitante

León: 33,67 €/habitante

Segovia: 30,88 €/habitante

Ávila: 30,73 €/habitante

Por debajo de la barrera de los 30 euros se sitúan Zamora (25,66 €), Salamanca (25,51 €) y Valladolid (22,47 €). En términos totales de dinero consignado, León lidera la tabla autonómica con 15,03 millones de euros, seguida de Burgos (12,45 millones) y Valladolid (11,8 millones).

A nivel nacional, la emisión total para este sorteo alcanza los 911,9 millones de euros. De esta cantidad, se distribuirá el 70% en premios, lo que supone un total de 770 millones de euros a repartir entre los décimos premiados.

Premios principales por serie:

Primer Premio: 2.000.000 euros.

Segundo Premio: 750.000 euros.

Tercer Premio: 250.000 euros.

Gastos por provincia

Provincia

Total (Millones €)

Por habitante (€)

Soria

5,42

60,18

Palencia

5,65

35,78

Burgos

12,45

34,71

León

15,03

33,67

Segovia

4,84

30,88

Ávila

4,85

30,73

Zamora

4,25

25,66

Salamanca

7,37

25,51

Valladolid

11,80

22,47