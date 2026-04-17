Los salmantinos José Vicente y Mario Cea, entre los mejores fotógrafos del mundo

Salamanca ha vuelto a situarse en la élite mundial de la fotografía internacional según los resultados provisionales de la World Photographic Cup 2026, y es que José Vicente Mario Cea están entre los nueve de los diez mejores fotógrafos del planeta tierra.

La opciones de España son muy grandes para revalidar el título, donde la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen se ha perfilado como candidato a ocupar el podio más alto al ofrecer las fotografías de grandes profesionales españoles.

Son seis las categorías a las que se han podido presentar los profesionales del objetivo, desde Arte Digital, Deportes o Naturaleza-Paisaje, hasta Naturaleza-Vida Silvestre, Retrato Ilustrativo y Retrato Natural.

José Vicente en la gala de la Federacion Española en la Coruña donde entregaron los trofeos del año pasado año

El mirobrigense, José Vicente, fotógrafo y trabajador de la agencia ICAL, ha vuelto a demostrar la finura de la fotografía en el deporte, categoría en la que está nominado y en donde espera llevarse el primer premio.

Mario Cea | Mario Cea Sanchez

Por otro lado, Mario Cea, también de Salamanca, está nominado a Naturaleza-Vida Silvestre, donde tiene grandes posibilidades de subirse a lo más alto del podio fotográfico mundial.

La final se celebrará el próximo 25 de abril en Reikiavik, donde se decidirá quienes ganarán los diferentes premios individuales, así como la clasificación definitiva por equipos.