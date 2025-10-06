La salud mental de los salmantinos mejora y se sitúa entre las más altas de España

Salamanca se suma a la tendencia positiva de Castilla y León en materia de salud mental y emocional. Según la octava edición del Estudio de Salud y Estilo de Vida, la población de la comunidad valora su bienestar con un notable de 7,73, superando la media nacional (7,13) y situándose solo por detrás de La Rioja. Hace cuatro años, esta valoración era de 6,5, lo que refleja una mejora notable en la percepción de bienestar.

El informe, basado en 1.600 entrevistas en toda España, muestra que más de siete de cada diez personas en la región puntúan su salud mental por encima del notable. Asimismo, ocho de cada diez se declaran al menos felices, consolidando a Castilla y León como una de las autonomías con mayor satisfacción vital. La población también mantiene un alto grado de conciencia sobre la importancia de un estilo de vida saludable, con una puntuación de 7,47 frente a la media española de 7,11.

Sin embargo, los datos también alertan sobre los niveles de estrés y ansiedad. Un 75 % de los castellanos y leoneses reconoce haber experimentado estos síntomas en el último año, ligeramente por encima de la media nacional. Estos números subrayan la necesidad de continuar reforzando la atención a la salud mental, especialmente a las puertas del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este viernes, 10 de octubre.

La tendencia positiva en Salamanca y el resto de la región refleja un avance en la cultura del autocuidado emocional, aunque el aumento del estrés y la ansiedad recuerda que la lucha por el bienestar completo sigue siendo un desafío.