“La salud visual no es un privilegio, es un derecho universal”: Retina Salamanca reivindica la inclusión total en la sociedad

Retina Salamanca celebra en la capital del Tormes el Día Mundial de la Visión del pasado jueves, 9 de octubre, reivindicando una serie de derechos en los que queda por trabajar tanto en la ciudad como en el resto de la sociedad.

La propia concejala de Salud en el Ayuntamiento de Salamanca, Vega Villar, ha destacado que “el consistorio trabaja por una localidad más cómoda, como han sido la eliminación de bordillos, las rampas o el propio ascensor de La Riojana”. Asimismo, ha destacado la importante labor que se realiza desde Retina Salamanca a través de las actividades que sirven para concienciar a toda la población, desde los más pequeños a los más mayores.

Mercedes Nieto, presidenta de Retina Salamanca, junto a la concejala de Salud Pública, Vega Villar, celebra el Día Mundial de la Visión

Mercedes Nieto, presidenta de la asociación en Salamanca. También ha expuesto que “la salud visual es un derecho universal, ver bien no debe considerarse un privilegio, sino un derecho”.

Ada, miembro de Retina Salamanca, celebra el Día Mundial de la Visión

En el manifiesto leído en el consistorio, Ada, la encargada de ello, ha destacado que “Salamanca es una ciudad referente en la información adaptada y en la colaboración entre administraciones. La salud visual es un derecho universal, ver bien no debe considerarse un privilegio, sino un derecho”.

Agustín Ledesma, de Retina Salamanca, celebra el Día Mundial de la Visión

Agustín, otro de los miembros de la organización, también ha querido dedicar unas palabras a modo de reivindicación, donde ha hecho hincapié en que “hay cosas pendientes y se lo facilitaremos en las comisiones de movilidad, donde deberíamos estar”. Del mismo modo, también han expuesto que “vamos a seguir luchando por esa palabra mágica, que es la inclusión”. Por último, también ha alzado la voz por incluir en todos los autobuses los avisos sonoros y reparar cuanto antes los mismos en caso de que dejen de funcionar de forma momentánea.