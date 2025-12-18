San Esteban, símbolo de Salamanca Patrimonio de la Humanidad, protagoniza un nuevo sello de Correos

El convento de San Esteban vuelve a situar a Salamanca en el mapa cultural nacional e internacional. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha subrayado que este emblemático conjunto dominico es una de las “poderosas razones” por las que la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988, durante la presentación del nuevo sello de Correos dedicado al monumento.

El acto ha contado también con la participación del prior de los dominicos, Manuel Ángel Martínez, y de la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera. La emisión rinde homenaje a uno de los espacios más representativos del patrimonio histórico y artístico de Salamanca y refuerza su proyección cultural a través de la filatelia.

El diseño de la hoja bloque ofrece una vista panorámica del interior del convento, en la que destacan los arcos del Claustro de los Reyes. Por su parte, el sello, en formato redondo, reproduce el anverso de una moneda de 2 euros emitida por la Real Fábrica de la Moneda y Timbre, en la que aparece grabada la imagen de la fachada exterior de la iglesia del convento de San Esteban. La emisión cuenta con una tirada de 70.000 ejemplares.

Durante su intervención, García Carbayo ha puesto en valor la repercusión promocional que supone este nuevo sello para la ciudad, que se suma a otras emisiones filatélicas históricas dedicadas a Salamanca. “Me vienen a la memoria los de la Casa Lis, la Universidad por su octavo centenario, la vista del Puente Romano y la Catedral, el dedicado a la Capitalidad Cultural de 2002 o los míticos del escudo y el traje típico charro”, ha recordado el alcalde.

El regidor municipal ha destacado además que este reconocimiento llega en un momento especialmente significativo, como antesala de la celebración en 2026 del V Centenario de la Escuela de Salamanca. Una efeméride que, según ha señalado, marcará la programación cultural de la ciudad el próximo año y contribuirá a reivindicar y ensalzar el legado de Francisco de Vitoria y de la corriente de pensamiento que situó a Salamanca como referente intelectual a nivel mundial.