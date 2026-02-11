“Con Sánchez, los jóvenes tendremos únicamente llaves de juguete en materia de vivienda”

Nuevas Generaciones del Partido Popular ha trasladado sus preocupaciones en materia de vivienda, una de las principales problemáticas a las que se enfrenta la ciudadanía salmantina.

A través de unas falsas llaves han querido escenificar el “difícil acceso a una primera vivienda”, además de que “serán las únicas que nos vamos a poder permitir, las de juguete”, según ha destacado Ángel Porras, presidente de Nuevas Generaciones del PP en Salamanca.

Por otro lado, el propio Porras ha destacado que “se necesita gestión y oportunidades de futuro”, haciendo hincapié en los fondos Next Generation, donde “Sánchez ha rechazado 3.000 millones de euros”.

Del mismo modo, también han querido destacar otro punto clave, la solicitud de construcción de viviendas en la capital del Tormes y en la provincia, donde “el presidente ha dicho que no”.

Llaves del PSOE en Salamanca realizadas por Nueva Generaciones del PP de Salamanca

También han querido recordar que desde la Junta de Castilla y León ha proporcionado 39 millones de euros en ayudas del alquiler, además de ser “la segunda comunidad de España con mejor fiscalidad para jóvenes”.

Entre las propuestas en materia de vivienda, destaca la gran preocupación de los adolescentes, la adquisición de una vivienda y, sobre todo, la primera entrada, donde han garantizado que únicamente se tendría que pagar un 2,5 por ciento del total.

Además, han indicado que el medio rural será una prioridad, además de apoyar al sector de la construcción. En definitiva, Porras ha expuesto que “necesitamos que las llaves dejen de ser de juguete y puedan ser reales”.