Sánchez prohibirá las redes sociales a menores de 16 años

Pedro Sánchez ha anunciado en la Cumbre Mundial de los Gobiernos de Dubai la prohibición a menores de 16 años de poder acceder a las redes sociales y así perseguir a las plataformas sitiales que no retiren contenidos de odio.

Esta semana se aprobará en el Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente del Gobierno de España, y así implementar sistema efectivos de verificación de edad.

Por otro lado, también se creará un sistema de rastreo de cuantificación y trazabilidad para establecer una “Huella de odio y polarización”, además de trabajar de la mano de la Fiscalía.