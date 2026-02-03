Sánchez prohibirá las redes sociales a menores de 16 años
En la Cumbre Mundial de los Gobierno de Dubái ha anunciado la puesta en marcha de medidas en las plataformas digitales
Pedro Sánchez ha anunciado en la Cumbre Mundial de los Gobiernos de Dubai la prohibición a menores de 16 años de poder acceder a las redes sociales y así perseguir a las plataformas sitiales que no retiren contenidos de odio.
Esta semana se aprobará en el Consejo de Ministros, según ha anunciado el presidente del Gobierno de España, y así implementar sistema efectivos de verificación de edad.
Por otro lado, también se creará un sistema de rastreo de cuantificación y trazabilidad para establecer una “Huella de odio y polarización”, además de trabajar de la mano de la Fiscalía.
