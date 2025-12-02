Sanidad administra más de 143.000 vacunas en Salamanca ante virus respiratorios

Desde la pasada semana, la Junta de Castilla y León comenzaba a vacunar de forma masiva en cada una de las nueve provincias de la región, permitiendo de este modo que, sin cita previa, todo aquel que quisiera pudiera acercarse hasta los centros de salud para vacunarse, algo que mantendrá durante algunos fines de semana.

Con esto y con las campañas de vacunación realizadas anteriormente, ya han sido muchas las personas que han pasado por las manos sanitarias para vacunarse y así poder protegerse de cada uno de los virus que acechan en las temporadas más frías del año en Salamanca.

Ante la gripe estacional, en Castilla y León se han administrado 644.193 dosis, un 83,2 % sobre las recibidas hasta el momento, vacunándose en Salamanca un total de 91.034 personas hasta la fecha.

En cuanto al coronavirus, muchas de las personas que han recibido la dosis lo han hecho de manera conjunta con la gripe. En la región han sido 330.159 personas, un 48,3 % de cobertura en personas a partir de 70 años y un 80,6 % de dosis que se han administrado en cuanto a las recibidas. En Salamanca, el dato ha ascendido hasta las 45.130 personas.

Por último, el virus respiratorio sincitial también ha hecho que la gente se acerque a vacunarse. En la región se han administrado 41.013 dosis, siendo 1.033 niños de Salamanca y un total de 6.253 vacunas.

De este modo, y con la campaña de vacunación que ha iniciado la Junta de Castilla y León desde el mes de octubre, se pretende que el virus tenga una pequeña incidencia y así evitar el colapso de hospitales y Urgencias.

De igual modo, Sanidad ha recomendado vacunarse a aquellas personas mayores de 60 años que aún no lo hayan hecho, ante un 56,7 por ciento de personas inmunizadas del total.