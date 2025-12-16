Sanidad admite a más de 34.500 aspirantes para las pruebas de Formación Sanitaria Especializada 2025-2026

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes las listas provisionales de personas admitidas y excluidas para las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) correspondientes a la convocatoria 2025-2026. En total, 34.553 aspirantes han sido admitidos para optar a alguna de las 12.366 plazas ofertadas en las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Biología, Química y Física, según ha recogido Europa Press.

La oferta de plazas supone un aumento de 423 respecto al año anterior, lo que representa un incremento del 3,5%, según ha informado el departamento que dirige la ministra Mónica García. Desde 2018, el número total de plazas se ha incrementado en un 54%, una evolución que, según Sanidad, responde al compromiso de reforzar la capacidad formativa del sistema sanitario.

El plazo para presentar subsanaciones a las listas provisionales se abrirá este martes 16 de diciembre y permanecerá activo hasta el 2 de enero de 2026, ambos inclusive. En el caso de aspirantes con DNI o NIE, las reclamaciones deberán realizarse obligatoriamente por vía electrónica.

Tal y como ha informado EP, por titulaciones, en Biología se han admitido 1.306 aspirantes para 83 plazas, mientras que 82 personas han quedado excluidas. En Enfermería, concurren 11.134 admitidos para un total de 2.279 plazas, con 161 no admitidos. Farmacia cuenta con 362 plazas y 1.454 admitidos, frente a 29 excluidos. En Medicina, la especialidad con mayor volumen, se han admitido 16.014 aspirantes para 9.276 plazas, con 1.518 rechazos. Psicología registra 3.951 admitidos para 280 plazas; Química, 292 para 29 plazas; y Física, 402 aspirantes para 57 plazas.

En conjunto, 1.976 personas han sido excluidas del proceso en esta fase provisional.

La convocatoria contempla, además, cupos específicos para personas con discapacidad y para aspirantes sin autorización de residencia en España. En el caso del MIR, se reservan 928 plazas para cada uno de estos colectivos. En Farmacia, se destinan 36 plazas al cupo de discapacidad y cuatro a personas extranjeras sin autorización de residencia. Enfermería reserva 228 plazas para personas con discapacidad y 23 para aspirantes sin permiso de residencia. En Psicología, Química, Biología y Física, las plazas reservadas para personas con discapacidad ascienden a 28, 3, 8 y 6, respectivamente, según EP.

Las pruebas selectivas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada se celebrarán el sábado 24 de enero de 2026. El inicio del ejercicio está previsto a las 14.00 horas (13.00 horas en Canarias), dos horas antes que en convocatorias anteriores.