Sanidad adquiere 60.000 dosis más de la vacuna frente al herpes zóster por 8,2 millones

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha autorizado a la Consejería de Sanidad la adquisición de 60.000 dosis adicionales de la vacuna frente al herpes zóster y la neuralgia postherpética, por un importe de 8.253.960 euros. Estas dosis se suman a las 82.500 ya adquiridas previamente, alcanzando un total de 142.500 vacunas disponibles en la comunidad.

La medida responde al incremento de la cobertura de vacunación en la población diana, que ha superado las previsiones iniciales. La Junta recuerda que el herpes zóster es una enfermedad causada por el virus varicela zóster, caracterizada por erupciones cutáneas, vesículas y dolor, y que en muchos casos puede derivar en complicaciones graves como la neuralgia postherpética, de carácter invalidante.

A quién va dirigida la vacunación

El Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones Sistemáticas de Castilla y León recomienda la vacunación frente al herpes zóster en dos cohortes principales:

Personas nacidas a partir de 1957, cuando cumplen 65 años.

Personas nacidas a partir de 1944, cuando cumplen 80 años.

En 2025, los grupos de edad convocados son las personas nacidas en 1960 (65 años) y en 1945 (80 años), además de los nacidos en 1957, 1958, 1959 y 1944, que corresponden a las edades de 65 a 68 y de 80 a 81 años.

Además, la vacuna también está indicada para grupos de riesgo a partir de los 18 años, como pacientes con VIH o tumores sólidos en tratamiento con quimioterapia.

Características de la vacuna

La vacuna empleada en Castilla y León es una vacuna de subunidades adyuvada, administrada en dos dosis con un intervalo recomendado de ocho semanas entre ambas.

Con esta nueva contratación, Sanidad busca garantizar la disponibilidad suficiente para cubrir tanto la vacunación sistemática por edad como la dirigida a personas con condiciones de riesgo, reforzando la estrategia de prevención frente a una enfermedad que afecta especialmente a la población de mayor edad.