Sanidad alerta en Castilla y León de un complemento alimenticio con pescado no declarado en el etiquetado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de pescado no declarado en el etiquetado de varios lotes del complemento alimenticio ‘NDL Pro-Health Articulations’, un producto distribuido también en Castilla y León.

Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio de Consumo, la advertencia afecta a todos los lotes del producto comercializados en envases de 30 cápsulas que no incluyan el pescado entre sus ingredientes, pese a contenerlo.

Desde AESAN han recomendado a las personas con alergia al pescado que revisen si disponen de este complemento alimenticio en sus hogares y eviten consumirlo como medida de precaución. Para el resto de consumidores, las autoridades sanitarias han señalado que el producto no supone ningún riesgo para la salud.

La distribución inicial del complemento alimenticio se realizó en varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, aunque no se descarta que haya podido llegar a otros puntos del país mediante redistribución comercial.