Sanidad alerta de un nuevo lote falsificado de tests combinados de covid y gripe

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha alertado de la detección en el mercado europeo de un nuevo lote falsificado de la prueba de autodiagnóstico ‘Covid-19 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test’, según ha recogido Europa Press. Este lote fraudulento se suma a otro detectado y comunicado por la agencia el pasado mes de diciembre.

Según ha informado la AEMPS, el propio fabricante del producto original, Safecare Biotech (Hangzhou), ha confirmado la comercialización de unidades falsificadas correspondientes al número de lote FCO2023020312, con referencia FCO-6032, cuando el número de lote original es FCO20230203.

La agencia recuerda que el pasado 19 de diciembre de 2025 ya emitió una alerta sanitaria tras detectar otro lote falsificado del mismo test, también con referencia FCO-6032, identificado entonces con el número de lote FCO24090516.

La AEMPS ha señalado que ya se ha puesto en contacto con los distribuidores localizados en España para que adopten las medidas necesarias, aunque no descarta que puedan existir otros canales de distribución en el país.

Asimismo, ha aclarado que existen unidades conformes de este producto en el mercado, por lo que la alerta afecta exclusivamente a los lotes identificados como falsificados.

La agencia ha insistido en la importancia de adquirir este tipo de pruebas únicamente en farmacias, para garantizar su procedencia, correcta conservación y el asesoramiento profesional.