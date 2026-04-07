Sanidad alerta de la presencia de listeria en salmón ahumado vendido en Carrefour

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta sanitaria por la presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado comercializado en España, tras la notificación realizada por las autoridades sanitarias de Andalucía.

El producto afectado es salmón noruego ahumado de la marca Skandia, presentado en envases de 80 gramos en blíster de plástico y conservado en refrigeración. En concreto, el lote implicado es el 361214, con fechas de caducidad 10 y 13 de abril de 2026.

Según la información disponible, estos productos han sido distribuidos en gran parte del territorio nacional. Por ello, las autoridades han activado los protocolos de control para garantizar su retirada de los canales de comercialización.

Desde AESAN se recomienda a los consumidores que no ingieran este producto si lo tienen en casa. En caso de haberlo consumido y presentar síntomas como fiebre, vómitos o diarrea, se aconseja acudir a un centro de salud.