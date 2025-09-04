Sanidad amplía hasta el 18 de septiembre el plazo para solicitar las pruebas selectivas de 2025

El Ministerio de Sanidad ha decidido extender hasta el próximo 18 de septiembre el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de pruebas selectivas de 2025, debido a una incidencia técnica registrada en su sede electrónica.

Según informó este jueves el gabinete de la ministra Mónica García a través de un comunicado oficial, esta medida tiene como objetivo “garantizar que todas las personas interesadas puedan completar su solicitud sin contratiempos”.

La convocatoria abarca plazas de formación sanitaria especializada en diversas titulaciones, entre ellas Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

La resolución con todos los detalles ya se encuentra disponible tanto en la sede electrónica como en el portal web del Ministerio de Sanidad.