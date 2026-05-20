Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 a 74 años
De este modo, se podrán realizar mamografías cada dos años para féminas del rango de edad que se entrenen entre los 45 y 49 años
La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuestas para modificar el programa de cribado de cáncer de mama y así ampliar el rango de edad desde los 45 años hasta los 74, una medida que ya se estaba realizando en Castilla y León y que ha servido como guía para ser ampliada a nivel nacional.
En la actualidad, la cartera común se encontraba entre los 50 y 69 años para la realización de este tipo de pruebas, ampliando la manera bienal para los nuevos rangos de edad, es decir, de los 45 a los 49 y de los 70 a los 74 años.
Por otro lado, esta medida se corresponde a que en torno al 10 por ciento de los cánceres de mama que se diagnostican corresponden a mujeres menores de 50 años. Las evidencias científicas han sido posibles gracias a que la implantación de los 45 a los 49 años se hizo previamente en la región castellano y leonesa, además de la navarra, riojana y manchega, mientras que del tramo de los 70 a los 74 se ha dado en Galicia, por lo que se suma esta última a Castilla y León.
Asimismo, ante las pruebas que se han realizado en tierras galletas, se han detectado un total de 8,7 por ciento de los cánceres en el tramo de los 70 a los 74 años, siendo superior este número al grupo de este 65 a 69 años.
La implantación de este método será de manera progresiva, realizando un cribado trienal en los nuevos rangos de edad, antes de consolidar definitivamente el bienal en todas las comunidades autónomas.
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